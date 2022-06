News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX am Dienstag: Reversal könnte heute eintreten und damit eine Erholung von den Tiefs. Wie starten wir in den Handelstag? DAX könnte Trend brechen Der DAX schloss nun bereits den fünften Tag in Folge im Minus. Ein Fakt, der eine Erholung wahrscheinlicher werden lässt, Insbesondere weil der Tiefpunkt gestern sehr genau an den Maitiefs markiert wurde. Das bietet die Chance auf Erholungstendenzen. Diesem Fakt ...

