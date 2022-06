Foshan, China (ots/PRNewswire) --- Aquark, der Erfinder des Pad-Inverters, freut sich, seine neue patentierte InverPad® Turbo-Technologie vorzustellen, die zu einer superleisen Poolheizung führt.Durch die Anwendung einer bahnbrechenden Turbo Tech auf die Inverter-Poolwärmepumpe und die Nutzung der fortschrittlichen Noise-Cancelling-Technologie, erreicht Mr. Perfekt von Aquark (https://www.aquark.com/mr-perfect/) die branchenweit leiseste Poolheizung - ein Geräuschpegel von nur 38,4 dB(A) in 1 Meter Entfernung. Mr. Perfect ist so leise wie ein Kühlschrank.1. Bahnbrechende Innovation durch patentierte Turbofan-StrukturBei herkömmlichen Axiallüftern wird der Luftstrom parallel zur Welle nach außen gepresst, was leicht zu Luftturbulenzen und Lärm führt, die durch den Wind, die Vibration der Lüfterflügel und die Reibung zwischen Lüfter und Wind entstehen.Als brandneue Technologie nutzt InverPad® Turbo tech eine revolutionäre Lüfterstruktur - den Turbofan. Der durch den schaufelfreienTurbofan erzeugte Luftdruckunterschied kann den Luftstrom in einem natürlichen und echten 90°-Winkel zum Auslass mit einer stabilen Luftgeschwindigkeit umlenken, wodurch Luftturbulenzen direkt beseitigt werden und ein großer Beitrag zur super leisen Leistung geleistet wird.Darüber hinaus führt das charakteristische und elegante "Pad"-Desgin von Mr. Perfect zu einer außergewöhnlich leisen Poolbeheizung im Vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen mit vorderen Luftauslass.2. Optimierung durch überlegene Komponenten und InvertersystemEine der Hauptlärmquellen bei Wärmepumpen ist der Kompressor. Mit dem Mitsubishi Twin-Rotary DC-Kompressor, der Noise-Cancelling-Technologie der Studioklasse und der Optimierung der Luftkanäle im Innenraum verringert die InverPad® Turbo-Technologie effektiv die Geräuschübertragung des Kompressors.Dank des selbst entwickelten Inverter-Systems garantiert Mr. Perfect eine hervorragende Heizleistung von bis zu 16 COP. Der Betrieb mit niedriger Drehzahl zur Aufrechterhaltung einer konstanten Pooltemperatur kann auch die Betriebsgeräusche verringern.In Kombination mit der einzigartigen Turbofan-Struktur, dem schönen Pad-Design, den überlegenen Komponenten und dem selbst entwickelten Invertersystem arbeitet Mr. Perfect 20-mal leiser als On/Off-Wärmepumpen und setzt einen neuen Meilenstein im Geräuschpegel.Aquarks umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich der ultimativen leisen Poolheizung demonstriert seine starken technologischen Fähigkeiten für ein optimales Benutzererlebnis. Bis Ende dieses Jahres wird Aquark eine Reihe innovativer Produkte auf den Markt bringen, um eine intelligente Schwimmbadlösung zu schaffen.Über AquarkAquark, ein technologieorientierter globaler Anbieter von "Smart Garden"-Lösungen und Hersteller von Pad-Inverter-Pool-Wärmepumpen (https://www.aquark.com/) entwickelt die superleise und energieeffiziente Inverter-Pool-Wärmepumpe Mr. Perfekt (https://www.aquark.com/mr-perfect/).Kontaktieren Sie uns (https://www.aquark.com/contact/) um mehr über Aquark zu erfahren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1835420/Aquark_inverter_pool_heat_pump.jpgPressekontakt:Angella Lee,marketing@aquark.com,+86-020-37814693Original-Content von: Aquark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151316/5247499