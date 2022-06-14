BARCLAYS STARTET AVANZA BANK MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 195 SEKBARCLAYS SENKT FABEGE AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 130 SEKBARCLAYS STARTET NORDNET MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 180 SEKBERENBERG HEBT ENAGAS AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 22 (17,50) EURBERNSTEIN HEBT DSM AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 186 (162) EURBERNSTEIN SENKT GIVAUDAN AUF UNDERPERFORM (MARKET-PERF.) - ZIEL 3100 (3600) CHFCITIGROUP HEBT NOKIA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 6,50 (6) EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ING AUF 13,50 (13) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HERMES AUF 980 (1245) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 640 (795) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 675 (765) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT PRADA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 46.6 (51.2) HKDGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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