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WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Ticker-Symbol: GXI 
Xetra
14.06.22
10:40 Uhr
65,00 Euro
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Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
DAX International 100
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GERRESHEIMER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GERRESHEIMER AG 5-Tage-Chart
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64,7564,9010:57
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5-Tage-Chart
ADIDAS
ADIDAS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADIDAS AG166,94-1,61 %
ASTRAZENECA PLC113,60-1,35 %
GERRESHEIMER AG65,00+2,04 %
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