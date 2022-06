Plug Power begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund drei Prozent. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Plug Power-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Da die Aktie nun jederzeit eine wichtige Haltezone unterkreuzen kann. Dieser markante Punkt wurde bei 13,46 EUR markiert. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Danach notiert Plug Power in Abwärtstrends, denn dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...