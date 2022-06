Der Online-Modehändler ist einmal selber auf Einkaufstour gegangen und auch fündig geworden: Er übernimmt die Mehrheit an der Medienplattform mit angeschlossenem Online-Shop von Highsnobiety. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Highsnobiety soll redaktionell eigenständig bleiben und ZALANDO helfen, die erste Anlaufstelle für Streetwear, New Luxury und Mode-Inspiration vor allem für die jüngere, modebewusste Kundschaft des Unternehmens zu werden. Ob das klappt? Die Aktionäre scheinen den Lauf der Dinge offenbar zu befürworten... Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

