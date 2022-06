Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - La Française, internationale Asset-Management-Gruppe mit einem verwalteten Vermögen von 55 Milliarden Euro (per 31.12.2021) und Niederlassungen in ganz Europa und Südkorea, freut sich über die Einstellung von Dr. Denisa Cumova als Leiterin Portfoliomanagement & Quant Research, so die La Française Systematic Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...