Technologiewerte hat es beim Abverkauf am gestrigen Montag wieder hart erwischt. So hat der Nasdaq 100 4,6 Prozent an Wert verloren. Für die Amazon-Aktie, die die drittgrößte Position im Index einnimmt, ging es mit fast fünfeinhalb Prozent sogar noch weiter nach unten. Anleger sollten jetzt diese Marken im Auge behalten. Nach dem jüngsten Abverkauf testet die Aktie von Amazon die Unterstützungszone zwischen 100 und 110 Dollar. Diese wird von den Vor-Corona-Hochs aufgespannt. Dass die zwei Tests ...

Den vollständigen Artikel lesen ...