Wichtige Punkte Ambarella wird seine Quartalsergebnisse am 31. Mai veröffentlichen. Das Unternehmen hat die Herausforderungen in der Lieferkette bisher mit Bravour gemeistert und verzeichnet ein beeindruckendes Wachstum. Die günstige Bewertung von Ambarella und die boomende Nachfrage nach seinen Computer-Vision-Chips sollten dem Unternehmen helfen, wieder in Schwung zu kommen. Technologieaktien wurden in diesem Jahr unter Beschuss genommen, da die Anleger hoch bewertete, wachstumsstarke Unternehmen ...

