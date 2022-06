Zu Beginn des Monats Juni rücken bestimmte makroökonomische Trends in den Mittelpunkt. Die Angebotsknappheit hält an, die Inflation zeigt ihr hässliches Gesicht, die wirtschaftliche Erholung verändert das Ausgabeverhalten und die Unsicherheit über die Pandemie hat noch nicht aufgehört. eBay (WKN: 916529, 5,06 %) ist ein Unternehmen, das sich meiner Meinung nach in diesem wirtschaftlichen Umfeld gut behaupten kann. Das anlagenarme Geschäftsmodell kann vor steigenden Kosten schützen und eBay ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...