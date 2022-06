Cathie Wood macht, was sie eben macht. Im Moment kauft die Starinvestorin weiterhin Aktien, von denen sie glaubt, langfristig orientiert seien das spannende Chancen. Es sind innovative Geschäftsmodelle aus dem Tech-Segment. Leider häufig alles andere als profitabel, was im Moment dazu führt, dass die Aktienkurse stark einbrechen. Trotzdem teilt Cathie Wood seit Jahren eine Überzeugung: Das ist es, was sie weiter investieren lässt. Selbst in Zeiten, wo die Börsenmedien an ihrem Ruf nagen. Ihre Outperformance ...

