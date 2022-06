Hamburg (ots) -Fast alle Deutschen (95 Prozent) befürworten mehr Schutz von Umwelt und Klima. Von allen Maßnahmen sprechen sich die Bundesbürger am meisten für Vorgaben aus, die zu einer längeren Lebensdauer oder besseren Reparierbarkeit bei Produkten wie zum Beispiel Smartphones führen. 55 Prozent möchten hier ansetzen. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Wie die Deutschen Umwelt und Klima schützen" im Auftrag von Lottoland.Neben langlebigeren Produkten unterstützt die Mehrheit der Befragten auch eine stärkere Förderung von tierfreundlicher Viehhaltung. 52 Prozent sprechen sich dafür aus. Dahinter folgt der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auf dem Land und in der Stadt (47 Prozent). Weniger beliebt sind hingegen Maßnahmen, die das Auto betreffen: So befürworten lediglich 15 Prozent einen Einbaustopp von Verbrenner-Motoren. Autobahnen nicht weiter auszubauen, ist besonders unpopulär. Nur jeder Zehnte unterstützt diese Maßnahme.Generation 60Plus befürwortet Maßnahmen besonders starkMit Blick auf die Altersgruppen sprechen sich vor allem Befragte ab 60 Jahren für die Vorgaben zum Umweltschutz aus. 42 Prozent von ihnen plädieren zum Beispiel für ein Verbot von Kurzstreckenflügen. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als im Durchschnitt und 16 Prozentpunkte mehr als bei Deutschen unter 30 Jahren. Zudem unterstützen 40 Prozent der Bundesbürger ab 60 Jahren ein Tempolimit auf Autobahnen. Durchschnittlich sind dafür nur 34 Prozent, bei unter 30-Jährigen sogar lediglich 23 Prozent.Deutsche sehen ihr Land international als Vorbild für NachhaltigkeitIm internationalen Vergleich empfinden die Deutschen ihr Land bereits als gut aufgestellt. Jeder vierte Befragte hält die Bundesrepublik in Sachen Nachhaltigkeit sogar für führend. Drei Viertel der Bundesbürger schätzen Deutschland als eines der drei Länder mit den besten Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Klima ein. Noch besser schneiden nur Neuseeland (76 Prozent) und Schweden (86 Prozent) ab. Großbritannien sehen hingegen lediglich 25 Prozent unter den drei führenden Ländern, die USA sogar nur zehn Prozent.Bundesbürger sind vor allem mit ihrem eigenen Beitrag zufriedenHöchste Ansprüche in Sachen Nachhaltigkeit erfüllen die Deutschen vor allem selbst. Drei von vier Befragten sind mit ihrem eigenen Beitrag zum Schutz von Umwelt und Klima zufrieden, mit dem Engagement der Mitbürger immerhin noch jeder Zweite.Vor allem Befragte ab 60 Jahren werden ihren eigenen Ansprüchen gerecht. 78 Prozent von ihnen sind mit ihrem Beitrag zufrieden. Bei Befragten unter 30 Jahren sind es acht Prozentpunkte weniger. Umgekehrt ist es bei der Einschätzung der Mitbürger: 54 Prozent der Deutschen unter 30 Jahren sind mit deren Verhalten einverstanden, aber nur 48 Prozent der Bundesbürger ab 60 Jahren.Über die Studie:An der Studie "Wie die Deutschen Umwelt und Klima schützen" nahmen 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren teil. Die repräsentative Befragung im Auftrag der Lottoland-Gruppe wurde im Januar 2022 online durchgeführt.Über LottolandLottoland ist mit über 14 Millionen Kunden ein weltweit führender Glücksspielanbieter mit einer EU-Glücksspiellizenz der maltesischen Regulierungsbehörde (MGA) sowie weiteren Glücksspiellizenzen u.a. in Großbritannien, Irland, Italien, Schweden, Südafrika und Australien. Bei Trusted Shops bewerten Kunden das Unternehmen mit durchschnittlich 4,8 von 5 möglichen Sternen (mehr als 55.000 Bewertungen).Lottoland setzt sich für eine streng regulierte und kontrollierte Öffnung von Lottomärkten ein und unterstützt die Responsible Gaming Foundation.Lottoland übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und kümmert sich mit der Lottoland Foundation um bessere Chancen für Menschen, Tiere und unsere Umwelt.Weitere Informationen zu Lottoland: lottoland.com und auf www.lottolandcorporate.com.Informationen zur Lottoland Foundation: https://www.lottolandfoundation.comPressekontakt:Lottoland Pressebüroc/o FaktenkontorTel.: +49 (0)40 253 185 124E-Mail: lottoland@faktenkontor.deOriginal-Content von: Lottoland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144572/5247626