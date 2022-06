Deutsche Börse-Calls mit 60% Chance bei Kurserholung auf 160 Euro

Wie bei der Mehrheit der DAX-Werte ging es auch bei der Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) in den vergangenen Wochen deutlich nach unten. Verzeichnete die Aktie noch am 26.4.22 bei 169,95 Euro ein 12-Monatshoch, so war sie am 10.6.22 zeitweise um 148,15 Euro zu bekommen. Im frühen Handel des 14.6.22 sprang die Aktie um 2,5 Prozent auf ihr aktuelles Niveau bei 154,60 Euro nach oben.

Ein Grund für diese Kurssteigerung könnte die neueste Analyse von Warburg Research sein, im Zuge derer die Aktie mit einem von 177 auf 175 Euro reduzierten Kursziel von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft wurde. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Erholung auf ihr Niveau vom 30.5.22 bei 160 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 155 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis 155 Euro, Bewertungstag 19.8.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD5V5J6, wurde beim Deutsche Börse-Aktienkurs von 154,60 Euro mit 0,69 - 0,70 Euro gehandelt.

Erreicht der Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen zumindest wieder die Marke von 160 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,93 Euro (+33 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 147,917 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 147,917 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD3F4N0, wurde beim Deutsche Börse-Kurs von 154,60 Euro mit 0,73 - 0,75 Euro taxiert.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie in nächster Zeit auf 160 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,20 Euro (+60 Prozent) erhöhen - sofern die Deutsche Börse-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 143,263 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 143,263 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH5XT31, wurde beim Deutsche Börse-Kurs von 154,60 Euro mit 1,18 - 1,19 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 160 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,67 Euro (+40 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de