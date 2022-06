Unterföhring (ots) -Wer ist frei von (großen) Sünden? Wer muss für Sünden aus der Vergangenheit geradestehen? Olivia Jones gibt ab Donnerstag, 7. Juli 2022, um 20:15 Uhr elf Prominenten in der neuen Reality-Show "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben die Chance, sich ihren öffentlichen Fehltritten zu stellen. Dafür konfrontiert sie die Promis direkt mit ihren größten Fauxpas und redet ihnen ins Gewissen. "Dass ich mal irgendwem die Beichte abnehmen muss, hätte ich nicht für möglich gehalten. In der 'Runde der Schande' werden mir die Reality-Bad-Boys und -Girls Rede und Antwort stehen. Wir setzen die Promis auf den Pott und konfrontieren sie mit ihren Verfehlungen. Es ist spannend zu sehen, was sie aus dieser zweiten Chance machen."In "Das große Promi-Büßen" ziehen Elena Miras, Daniele Negroni, Carina Spack, Calvin Kleinen, Matthias Mangiapane, Ennesto Monté, Giselle Oppermann, Helena Fürst, Daniel Köllerer, Tessa Hövel und YouTuber Simex zusammen in ein Camp. Hier warten nicht nur die "Runde der Schande" mit Olivia Jones und herausfordernde Challenges auf sie, sondern sie müssen auch jeglichem Luxus abschwören. Wie reagieren die Prominenten auf die offene Kritik? Wer zeigt ehrliche Reue und bei wem kochen die Emotionen hoch? Und wer nutzt die Chance, eine Seite von sich zu präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?"Das große Promi-Büßen" - ab Donnerstag, 7. Juli 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynProSieben - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra Dandl, Carina CastrovillariCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169 / - 1108email: petra.dandl@seven.one / carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingCarolin Klemaphone: +49 (0) 160 4798 508email: carolin.klema@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5247646