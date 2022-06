NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen (VW) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die europäischen Autobauer seien steigenden Rohstoff- und Zuliefererkosten sowie drohenden Lohnerhöhungen ausgesetzt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Doch die Produktion bleibe immer noch hinter der Nachfrage zurück. Dank des steigenden Auftragsbestands und der positiven Verkaufspreisentwicklung erschienen die Jahresziele erreichbar. Angesichts der 2023 wohl nachlassenden Nachfrage bevorzugt Roeska die Premium-Autobauer Mercedes-Benz, BMW, und Volvo Cars mit ihrer höheren Profitabilität und Preissetzungsmacht gegenüber den Massenherstellern Stellantis, Renault und Volkswagen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 15:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 05:30 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

