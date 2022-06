Für Teamviewer-Aktionäre kommt es heute knüppeldick. Die Aktie weist nämlich ein Minus auf von rund sechs Prozent. Damit kostet ein Anteilsschein mittlerweile nur noch 10,33 EUR. Wie geht es nun weiter?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Teamviewer, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Bei Teamviewer steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund 0,2 Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 10,30 gefunden. Es steht momentan also extrem viel auf dem Spiel.

Für den 200er-Durchschnittskurs errechnet sich momentan ein Wert von 14,88 EUR. Im großen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...