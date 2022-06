In 3 Sätzen: Alphabet und Amazon haben beide in den nächsten Monaten einen Aktiensplit im Verhältnis 20:1 vor. Die Unternehmen sind sich in vielerlei Hinsicht ähnlich, unter anderem durch ihre Marktführerschaft in den Kernmärkten. Die Bewertungen und die kurzfristigen Wachstumsaussichten von Alphabet und Amazon unterscheiden sich jedoch voneinander. Alphabet (WKN: A14Y6F) und Amazon.com (WKN: 906866) wussten genau, wie sie die Anleger in diesem Jahr begeistern konnten. Beide Tech-Giganten kündigten ...

