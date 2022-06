In 3 Sätzen: Twitter und Musk stehen vor einer Übernahme im Wert von 44 Mrd. Dollar. Musk hat "Bots" auf der Plattform als Grund für die Verzögerung des Deals genannt. Die Aktie ist deutlich unter den Übernahmepreis gefallen, was eine Chance darstellt, unabhängig davon, ob die Transaktion zustande kommt. Die Social-Media-Plattform Twitter (WKN: A1W6XZ) hat in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt, da sich echtes Drama zwischen dem Unternehmen, Milliardär und potenziellen künftigen Eigentümer Elon ...

