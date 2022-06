Kryptowährung sind heutzutage in aller Munde. Allem voran der Bitcoin. 2017 schoss der Wert der größten Kryptowährung der Welt in sagenhafter Manier durch die Decke. Seitdem hört der Hype rund um die digitale Währung nicht mehr auf. In dem Zusammenhang sprechen sogar immer mehr Menschen im Bezug auf den Bitcoin von der Währung der Zukunft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...