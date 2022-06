FREMONT, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, gab heute seine Google Workspace Applikation für Foxit eSign bekannt. Die neue Anwendung bietet eine enge Integration von Foxits eSignatur-Lösung in Google Workspace und ermöglicht User*innen, Dokumente mit den Apps auszufüllen und zu unterschreiben, die sie bereits verwenden.Durch die Integration optimieren und beschleunigen Anwender*innen die Dokumentenerstellung und -unterzeichnung, ohne zu einer anderen App wechseln zu müssen.Die Vorbereitung, der Versand, der Empfang und die Unterzeichnung von Dokumenten können alle direkt über die App abgeschlossen und in Google Drive hochgeladen werden. Darüber hinaus kann Foxit eSign jetzt in allen Anwendungen der Google Suite wie Google Docs, Google Sheets, Google Slides und mehr verwendet werden. Mit der Foxit eSign Google Workspace App erstellen User*innen signierte Dokumente schneller, effizienter und kollaborativ.Vorteile der Foxit eSign Google Workspace-Anwendung:- Unterschreiben von Dokumenten oder Versand von Dokumenten zur Unterschrifteneinholung in bereits verwendeten Apps- Einfaches Ziehen und Ablegen (Drag and Drop) von Formularfeldern und Unterschriftsfeldern- Zusammenfassen mehrerer Dokumente in einem Umschlag zur Unterschrifteneinholung- Funktionen für Einzel- und Mehrfachunterzeichner für PDFs, Word-Dokumente und Google Docs- Zusammenarbeit im Team bei der Dokumentenerstellung und Bearbeitung in Echtzeit"Wir wollen sicherstellen, dass unsere Kund*innen ungehinderten Zugang zu Foxit eSign und seiner kompletten Suite an Tools haben, die ihre Arbeitsabläufe ergänzen und verbessern", sagt Mahender Bist, Senior Vice President von Foxit eSign. "Wir freuen uns sehr über die Veröffentlichung der Foxit eSign Google Workspace Anwendung und glauben, dass sie die Art und Weise, wie unsere User*innen digitale Dokumente unterschreiben und ausfüllen, um wichtige Funktionen erweitert, beschleunigt und vereinfacht."Schneller, effizienter und sicherer im Business-AlltagFoxit eSign bietet einen vollständigen, rechtsverbindlichen und sicheren eSign-Workflow, mit dem digitale Verträge, Vereinbarungen und Formulare einfach erstellt und unterzeichnet werden können, um den digitalen Geschäftsverkehr zu beschleunigen. Foxits elektronischer Signaturdienst ist jetzt auch im Foxit PDF Editor verfügbar. So können Mitarbeiter*innen vor dem Versenden und Unterschreiben der Dokumente ein komplettes Set an PDF-Bearbeitungswerkzeugen nutzen - einschließlich Formularerstellung, Schwärzung, Seitenbearbeitung und Zusammenarbeit.Mit der umfassenden und leistungsstarken eSignatur-Lösung von Foxit können Nutzer*innen:- Dokumente, Verträge, Formulare, Vorlagen und mehr vorbereiten- Dokumente von überall aus in Sekundenschnelle versenden- Verträge und vollständige Dokumente unterzeichnen- signierte Dokumente, Workflows und Berichte verwalten- fertig unterzeichnete Dokumente speichern- Branchen- und eIDAS-Richtlinien einhaltenMehr über Foxit eSign erfahren Sie unter https://www.foxit.com/de/esign-pdf/.Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumente mit den integrierten PDF-Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben. Softwareentwickler binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat über 700 Millionen Anwender*innen und über 485.000 Kund*innen in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de.Pressekontakt:Daniel AuerFaktenkontor GmbH+49 30 6098 05-615Daniel.Auer@Faktenkontor.deOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5247782