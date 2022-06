In 3 Sätzen: Die Bank of America ist die zweitgrößte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway. Es handelt sich um eine Bank, die Warren Buffett und Berkshire schon seit geraumer Zeit positiv bewerten. Ein Wall-Street-Analyst sieht für die Aktie der Bank of America ein Wachstumspotenzial von bis zu 80 %. Seit der Pandemie hatten Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway eine komplizierte Beziehung zu Bankaktien. Schon zu Beginn der Pandemie verkauften sie viele ihrer Bankaktien, ...

