Es gibt viele Aktien auf dem Markt, die langfristig hervorragende Renditen erzielen können, insbesondere nach dem jüngsten Rückgang. Die Suche nach Aktien, die sich hervorragend für den Ruhestand eignen und mit denen man relativ sicher sein Geld verfünffachen kann, ist jedoch eine andere Sache. Natürlich ist der Zeitplan für den Ruhestand bei jedem anders. Wer in 30 Jahren in den Ruhestand gehen will, hat es wesentlich einfacher, aus 100.000 Euro 500.000 Euro zu machen, als jemand, der in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...