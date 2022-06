Powercell-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Immerhin muss der Kurs ein Minus von rund drei Prozent schlucken. Der Preis für ein Papier liegt damit jetzt nur noch bei 11,77 EUR. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären.

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu Powercell erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Powercell rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,6 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 11,70 EUR in den Weg. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...