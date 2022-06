Mainz (ots) -Zwei französische Krimiserien zur Primetime in ZDFneo: Die achtteilige zweite Staffel von "Deadly Tropics" läuft am Freitag, 17. Juni 2022, ab 20.15 Uhr als Free-TV-Premiere. In der ZDFmediathek sind alle Folgen ab Samstag, 18. Juni 2021, 10.00 Uhr, abrufbar. Weiter zeigt ZDFneo als Deutschlandpremiere die vierte Staffel von "Art of Crime" am Freitag, 24. Juni 2022, ab 20.15 Uhr. Nach ihrer jeweiligen Ausstrahlung stehen die Folgen auch in der ZDFmediathek zur Verfügung.In den neuen "Deadly Tropics"-Folgen lösen die Ermittlerinnen Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) und Gaëlle Crivelli (Béatrice de la Boulaye) mit ihren ganz eigenen Methoden erneut mysteriöse Mordfälle auf der Karibikinsel Martinique.In weiteren Rollen spielen Julien Béramis, Antoinette Giret, Benjamin Douba-Paris, Stéphan Wojtowicz und andere. Denis Thybaud und Lionel Chatton inszenierten die Drehbücher von Eric Eider.In den zwei neuen Doppelfolgen von "Art of Crime" müssen die brillante Kunsthistorikern Florence Chassagne (Éléonore Gosset) und der eigensinnige Polizist Antoine Verlay (Nicolas Gob) einen Mordfall rund um van Gogh lösen undwerden zu einem Tatort hinter die Kulissen des Moulin Rouge gerufen.In weiteren Rollen spielen Benjamin Egner, Philippe Duclos, Emmanuel Noblet, Nicolas Wanczycki und andere. Elsa Bennett führte Regie, Angéla Herry-Leclerc und Pierre-Yves Mora schrieben die Drehbücher.Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/deadlytropics und https://presseportal.zdf.de/presse/artofcrimeFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen die ersten vier Folgen von "Deadly Tropics" im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5247938