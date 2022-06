Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag die Talfahrt fort. Nach einer festeren Eröffnung fehlten die Anschlusskäufe.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag die Talfahrt fort. Nach einer festeren Eröffnung fehlten die Anschlusskäufe. Daher rutschten die Notierungen auch rasch wieder ab, heisst es am Markt. Das Umfeld sei nach wie vor von grosser Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung von Zinsen und Konjunktur geprägt. Vor der Bekanntgabe des US-Zinsentscheids am Mittwochabend dürften sich...

