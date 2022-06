NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Akzo Nobel auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Die Gründe des gesenkten operativen Ergebnisziels (Ebit) für das zweite Quartal seien beunruhigender, als die meisten Marktteilnehmer erwartet haben dürften, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger hätten im Gespräch mit ihr zwar vorsichtigere Absatzerwartungen für den Lackehersteller formuliert, diese aber eher mit den Lockdowns in China als mit einer schwachen europäischen Nachfrage begründet. Ab dem zweiten Halbjahr sollte die Preis- die Kostendynamik zum Vorteil Akzos abhängen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 09:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013267909

