Europäische Indizes geben Anfangsgewinne wieder ab DE30 gibt Anfangsgewinne ab und testet die Unterstützung bei 13.400 Punkten Brenntag und Wacker Chemie erwarten höhere Gesamtjahresergebnisse Der Ausverkauf an den Aktienmärkten wurde gestoppt und die europäischen Indizes starteten leicht höher in den heutigen Handel. Dieser Optimismus hielt jedoch nicht lange an, da diese Gewinne schnell zunichte gemacht wurden und nun wichtige Indizes aus Westeuropa an diesem Tag leicht niedriger notieren. Die deutschen ZEW-Indizes wurden um 11:00 Uhr veröffentlicht. Der Index zur aktuellen Lage verbesserte sich von -36,5 auf -27,6, während der Markt mit -31,0 gerechnet hatte. Der Index zu den Erwartungen verfehlte jedoch ...

