S&P 500 bestätigt den Abwärtstrend und erreicht neues Jahrestief. Der S&P 500 ist mit dem gestrigen Kursrückgang in einen Bärenmarkt gerutscht, da der Index um mehr als 20% gegenüber dem im Januar erreichten Rekordhoch gefallen ist. Am 20. Mai ist das US-Börsenbarometer zuletzt an einem Bärenmarkt vorbeigeschrammt, da die Intraday-Verluste bis zum Ende der Sitzung wieder ausgeglichen wurden. Die gestrige Abwärtsbewegung wurde durch einen Bericht des Wall Street Journal ...

