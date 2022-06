Das führende Unternehmen für alternative Cloud-Plattformen erzielte auch den zweiten Rang als "Cloud Company" des Jahres

Virtuozzo, das führende Unternehmen für alternative Cloud-Plattformen, hat heute bekannt gegeben, dass es bei den 19. jährlichen Storage Awards, die vom Storage Magazine ausgerichtet werden, zum "Cloud Enabler" des Jahres gekürt wurde. Virtuozzo füllt eine bestehende Lücke auf dem Markt für die Befähigung zur Cloud-Nutzung und liefert eine robuste Cloud-Plattform für Dienstanbieter, die einfach zu nutzen und zu verwalten ist. Die Auszeichnung ehrt das Engagement des Unternehmens dafür, diese Dienstanbieter zu befähigen, ein umfangreiches Portfolio an skalierbaren Cloud-Diensten einzuführen, die machbare, preisgünstige Alternativen zu Hyperscaler-Lösungen sind.

Die auch als "Storries" bekannten Storage Awards zollen den besten Produkten, Unternehmen und Personen Anerkennung, welche die Speicherungstechnologie revolutionieren. Die Gewinner der Auszeichnungen werden durch die Leser des Storage Magazine ausgewählt, was die Auszeichnungen zu einem der wenigen Programme macht, hinter denen ein unabhängiges, aus Nutzern und IT-Entscheidungsträgern bestehendes Auswahlkomitee steht. Virtuozzo war in der Kategorie "Cloud Enabler" eines von zwölf nominierten Unternehmen und zudem Mitbewerber in fünf weiteren Kategorien einschließlich "Cloud Company" des Jahres, wo es auf den zweiten Platz kam.

"Der Gewinn des Storage Award ist ein Erfolg, den wir zutiefst schätzen", sagte Alex Fine, CEO von Virtuozzo. "Wir wissen, dass die Entscheidung von Mitgliedern der IT-Branche getroffen wurde, die selbst mit Cloud-Lösungen arbeiten und verstehen, wie diese Lösungen beschaffen sein und was sie ermöglichen sollten, um den Endbenutzern wirklich einen Nutzen zu bringen. Wir engagieren uns dafür, Dienstanbietern dabei zu helfen, Erträge mittels wettbewerbsfähiger, benutzerfreundlicher Lösungen zu erzielen, die Wachstum und Chancen bieten. Da die Neueinführungen unseres Produktes stets weitergehen, sind wir davon überzeugt davon, dass Virtuozzo dieses Versprechen in der Tat erfüllt."

Schnelle, einfache, preisgünstigere Cloud

Die von Virtuozzo gelieferten Produkte reichen von Infrastructure-as-a-Service (IaaS) bis hin zu Platform-as-a-Service (PaaS) innerhalb einer einzigen Cloud-Plattform. Die Produkte sind mit spezifischer Ausrichtung konzipiert, nämlich für Dienstanbieter (Service Provider) für Hosting, Clouds und Managed Services (HSP, CSP und MSP), einschließlich umfangreicher Merkmale und Funktionen, die entworfen wurden, um ihnen dabei zu helfen, umfassende, skalierbare Portfolios von Cloud-Produkten bequem umzusetzen und zu verwalten. Die Einfachheit von Virtuozzo verschafft den Dienstanbietern den nötigen Freiraum dafür, sich auf die Differenzierung ihrer Produkte wie auch auf einen praxisorientierten Kundendienst zu konzentrieren so können sie rasch Rentabilität erzielen und zugleich ihre Benutzer bei der Optimierung ihrer Cloud-Investitionen unterstützen.

Zudem bietet Virtuozzo seinen Partnern ein komplettes Paket an Fachdienstleistungen, die ihnen helfen, rasch und effizient Marktreife zu erzielen. Dazu gehören unter anderem Produktinstallation, Managed Cloud, Schulung und Consulting das Ergebnis ist eine wirklich gegenseitig nutzbringende Zusammenarbeit.

Über Virtuozzo

Virtuozzo (www.virtuozzo.com) bietet die führende alternative Cloud-Plattform für Dienstanbieter, die es ihnen ermöglicht, Cloud-Dienste zu verkaufen, die zugänglicher, erschwinglicher und benutzerfreundlicher sind als Hyperscaler-Lösungen. Das Vermächtnis des Unternehmens umfasst die Entwicklung der ersten kommerziell erhältlichen Container-Technologie und seit mehr als 20 Jahren einen wesentlichen Beitrag zu zahlreichen Virtualisierungs- und Open-Source-Projekten. Heute werden Cloud-Lösungen von Virtuozzo von mehr als 700 Cloud-Service-Providern, Managed-Service-Providern und Hosting-Providern in 80 Ländern verwendet. Virtuozzo hat seinen Sitz in Schaffhausen in der Schweiz und beschäftigt mehr als 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den USA, in Großbritannien, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

