DJ MARKT USA/Stabilisierung nach Talfahrt - Oracle mit Kurssprung

An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag eine etwas festere Handelseröffnung ab. Damit dürften die Kurse aber nur einen sehr geringen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Zins- und Inflationsängste dominieren nach Angaben aus dem Handel unverändert den Markt und dürften eine Erholung verhindern. Auch mit Blick auf den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank dürften Anleger keine Risiken eingehen.

Seitdem am Freitag die Mai-Daten zu den Verbraucherpreisen mit einem unerwartet deutlichen Anstieg den Markt verschreckt hatten, ging es an der Wall Street stetig abwärts. Der S&P-500 schloss am Montag erstmals seit 2020 in einem Bärenmarkt. Die hohe Inflationsrate schürte Befürchtungen, dass die US-Notenbank zu ihrer Bekämpfung die Zinsen noch rascher erhöhen wird als bislang vermutet und damit die Wirtschaft in eine Rezession treiben wird.

Die Investoren dürften daher mit einigem Unbehagen den Erzeugerpreisen entgegenblicken, die für den heutigen Dienstag angekündigt sind. Ökonomen schätzen, dass sich der Preisauftrieb im Mai verglichen mit dem April etwas beschleunigt hat.

Unter den Einzelwerten machen Oracle vorbörslich einen Kurssprung von fast 13 Prozent. Der Software-Konzern hat den Umsatz im vierten Geschäftsquartal überraschend kräftig gesteigert.

Kontakt zum Autor: maerkt.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2022 06:11 ET (10:11 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.