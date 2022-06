In Deutschland werden wieder deutlich mehr Corona-Infektionen registriert. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 447,3 an. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 331,8 am Vortag (Vorwoche: 199,9; Vormonat: 477,0).Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kommentierte den Anstieg auf Twitter so: "Eine Sommerwelle war zu erwarten."Die Inzidenz hatte im März einen Wert von mehr als 1.700 erreicht und war dann bis Ende Mai unter 200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...