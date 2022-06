Der Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus und der Batterie-Wechselrichter Plenticore BI ist ab sofort mit den Batteriesystemen von LG, Varta und Pylontech kompatibel. Mit den Speicher-Herstellern BYD und BMZ pflegt Kostal bereits langfristigen Partnerbeziehungen. Nun hat Kostal weitere Hersteller von PV-Speichern in das Programm aufgenommen. Die Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus und Piko MP plus sowie der Batterie-Wechselrichter Plenticore BI gehören laut Kostal schon seit Jahren zu den effizientesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...