DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.-THR. IHS 19/24 DE000HLB3SS3 BAW/UFN
LB.HESS.THR. IHS 20/26 DE000HLB4YS9 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.-THR. IHS 19/24 DE000HLB3SS3 BAW/UFN
LB.HESS.THR. IHS 20/26 DE000HLB4YS9 BAW/UFN
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