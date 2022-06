Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat sich das Papier von Plug Power angeschaut. Was Anleger jetzt von der Plug Power-Aktie erwarten können. Von Matthias Fischer. Plug Power ist so etwas wie der Platzhirsch im Wasserstoffmarkt. Das Unternehmen mit Sitz in Latham im US-Bundesstaat New York bietet so ziemlich alles an, was mit Wasserstoff zu tun hat - von Elektrolyseuren über die Speicherung bis hin zu Brennstoffzellen. Die Aktie hat zuletzt im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...