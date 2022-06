Von Eric J. SavitzBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradAmazon will noch in diesem Jahr anfangen, Pakete per Drohne zu liefern. Der Dienst soll in der kalifornischen Kleinstadt Lockeford an den Start gehen. Das Unternehmen plant sein Drohnenlieferprogramm schon seit langem. In Lockeford sollen nun die ersten kommerziellen Testlieferungen starten.Laut Angaben von Amazon werden die Kunden in Lockeford - die Stadt hat 3.572 Einwohner - in Zukunft die Möglichkeit haben, "tausende von Alltagsartikeln" ...

