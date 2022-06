Wien (www.fondscheck.de) - Wie Allianz Global Investors mitteilte, hat die Fondstochter des Versicherungsriesen Allianz eine Vereinbarung mit Voya Investment Management über den Verkauf des Großteils des US-Geschäfts unterschrieben, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach sollten bis Ende Juli die Investmentteams und Vermögenswerte übertragen werden. Dazu zähle auch das Team des milliardenschweren Flaggschiffs Allianz Income & Growth (ISIN LU0766462104/ WKN A1JV7V). Im Gegenzug erhalte der Münchener Versicherer eine Beteiligung in Höhe von 24 Prozent an Voya. Weitere finanzielle Details des Deals seien nicht genannt worden. ...

