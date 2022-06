Wien (www.fondscheck.de) - La Française hat Denisa Cumova zur Leiterin Portfoliomanagement & Quant Research ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Position solle sie die Portfoliomanagement- und Research-Aktivitäten vorantreiben und die systematischen Strategien weiter ausbauen. Cumova berichte an Dennis Jeske, Managing Director Portfoliomanagement von La Française Systematic Asset Management. Über diese Neuverpflichtung informiere die französische Fondsgesellschaft per Aussendung. ...

