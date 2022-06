Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Viele Investoren hofften am Freitag auf eine Bestätigung durch die neuesten Inflationsdaten aus den USA, dass das Hoch der Inflation im März mit 8,5 % bereits erreicht wurde, nachdem der Preisanstieg im April bei "nur" 8,3 % lag. Eine Entspannung an der Inflationsfront hätte der US-Notenbank Spielraum gegeben, die Zinsen nicht so stark anzuheben, was gut für die Aktienmärkte gewesen wäre. Einen Tag zuvor hatte JPMorgan bereits mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...