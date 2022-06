Am vergangenen Montag hat Gold 2,7 Prozent verloren. Auch Silber notiert auf Wochensicht niedriger. Wie könnte es jetzt bei den Edelmetallen weitergehen?. Gold ist als Antikrisen-Währung bekannt. In unsicheren Zeiten suchen Anleger vermehrt Schutz in "sicheren Häfen". So beschleunigte sich der Preisanstieg von Gold im Zuge des Ukraine-Kriegs noch einmal deutlich. Doch nun gibt es eine gewisse Schwäche im Goldmarkt. Gold und Silber büßten am vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...