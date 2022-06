Die letzten Handelstage haben einige Turbulenzen an den Kapitalmärkten mit sich gebracht. Aus Sicht des "Value-at-Risk" hat sich bisher die sehr hohe Liquidität im Themendepot Edelmetalle bezahlt gemacht. Steigende Zinsen und ein sehr starker US-Dollar drücken dabei auch auf die Kurse der Edelmetall-Minenaktien. Gleichwohl sehen wir in dem derzeitigen Hochinflationsumfeld zusätzliche Chancen für Silberminenaktien. Wir kaufen deshalb heute zum Eröffnungskurs in New York eine halbe Position in der Aktie von Coeur Mining zurück.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...