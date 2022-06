Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3030 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/48 handelt davon, dass heute nicht nur Wiener Börse Plausch, sondern auch Wiener Börse Preis (mit Magnus Brunner) ist. Heute vor 22 Jahren fand auch die JoWooD-IPO-Party von Toto Wolff mit wilden Erinnerungen statt. Und weil Feierlaune: Im Abspann spiele ich My Girl (Temptations) in der Version von Ola Egbowon, der unlängst beim Raiffeisen Sommercocktail glänzte, ich musste da einfach reinsiegen. Am Freitag werde ich was zur Immofinanz sagen und bereits heute spreche ich wie ...

