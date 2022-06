Allegro DVT, der führende Anbieter von Video-Codec-Compliance-Test-Suites und Halbleiter-Video-IPs, gab heute den Abschluss der Übernahme von Labwise Ltd. bekannt, einem finnischen Unternehmen, das sich auf die Prüfung von Digital-TV-Geräten für TV-Sender, Netzbetreiber und Gerätehersteller spezialisiert hat.

Labwise ist ein unabhängiges, neutrales und objektives Prüflabor, das professionelle Digital-TV-Tests für große TV-OEMs, Digital-TV-Sender und Betreiber anbietet. Labwise wurde 2004 gegründet und ist heute ein anerkanntes Testlabor für Rundfunksysteme, die in der skandinavischen Region eingesetzt werden.

Zu den Kunden von Labwise gehören alle führenden TV-OEM-Marken sowie die wichtigsten Fernsehsender in Skandinavien, Europa und Asien.

Nouar Hamze, CEO von Allegro DVT, dazu: "Wir heißen Labwise in der Allegro DVT Unternehmensgruppe willkommen. Diese Übernahme ist eine natürliche Ergänzung zu unseren Lösungen für Video-Compliance-Streams und versetzt uns in die Lage, unsere Aktivitäten zu erweitern und Testdienstleistungen anzubieten. Die Verbreitung von Rundfunksystemen in Verbindung mit der Verallgemeinerung des horizontalen Einzelhandelsmodells für Empfangsgeräte führt dazu, dass unabhängige Testlabors wie Labwise benötigt werden, um die vollständige Konformität mit allen eingesetzten Diensten sicherzustellen. Dieser Trend wird sich durch die Einführung neuer Dienste wie 4K, HDR und hybride Broadcast/IP-basierte Dienste weiter verstärken."

Pasi Toiva, CEO von Labwise, fügte hinzu: "In den letzten Jahren hat das Labwise-Team ein vertieftes Fachwissen über digitale TV-Übertragungstechnologien entwickelt, das wir in umfassende und vertrauenswürdige Testlösungen umsetzen konnten. Wir haben uns Zugang zu den wichtigsten Akteuren in der Rundfunk- und CE-Industrie verschafft, indem wir ihr bevorzugtes Zertifizierungslabor in mehreren Märkten wurden. Wir freuen uns, dem Allegro DVT-Team anzugehören, um unser aktuelles Angebot zu stärken und weitere Marktchancen zu erkunden."

Über Labwise

Labwise bietet TV-Sendern, Netzbetreibern und Geräteherstellern umfassende Tests von Digitalfernsehgeräten an. Labwise ist eine unabhängige, neutrale und objektive Prüfstelle, die einheitliche und zuverlässige Prüfergebnisse gewährleistet.

Über Allegro DVT

Allegro DVT, mit Hauptsitz in Grenoble, Frankreich, und Niederlassungen in Belfast, Nordirland, und Peking, China, ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Videotechnologielösungen, einschließlich Compliance-Streams und Video-Codec-Halbleiter-IPs mit Schwerpunkt auf den Standards H.264/AVC, H.265/HEVC, AVS2, AVS3, VP9, AV1 und VVC.

