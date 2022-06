Mit sechs Winterbohrlöchern, die von Februar bis März auf dem fortgeschrittenen Kupfer-VMS-Projekt Clinton in Quebec gebohrt wurden, hat Fancamp Exploration Ltd. (TXSV:FNC; FRA: 3F9) die bis dato bekannten Grenzen der Mineralisierung erfolgreich erweitert. In zwei Bohrungen (CLDD-22-02 und CLDD-22-03) wurden hochgradige Kupferwerte durchteuft.Bohrloch CLDD-22-02 lieferte 3,15 m mit 3,30 % Cu und 12,64 g/t Ag, womit die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...