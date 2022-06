Plano, Texas (ots/PRNewswire) -Branchenweite Vereinbarung zur Beseitigung markenübergreifender Inkompatibilitäten bei GegensprechanlagenCardo Systems, Midland und Uclear haben heute gemeinsam die Einführung von "Open Bluetooth Intercom" (OBI) bekannt gegeben - ein offener, branchenweiter Bluetooth Intercom-Standard, der eine nahtlose, markenübergreifende Bluetooth Intercom-Konnektivität ermöglicht.Die Partnerschaft wird dazu beitragen, viele der häufig vorkommenden, technisch bedingten Probleme zu überwinden, die bei herkömmlichen "universell verbundenen" Systemen auftreten. Auf Basis von OBI wird eine neue Generation deutlich verbesserter Geräte ermöglicht, die den Nutzern markenübergreifend eine problemlose Kommunikation bieten.Die bisher genutzte "universelle Konnektivität" ermöglicht zwar markenübergreifend das Pairing zwischen Bluetooth-Kommunikationsgeräten, doch ist das Erlebnis für die Nutzer oft schlechter, als wenn sie mit einem Gerät der gleichen Marke verbunden wären. Der Kopplungsprozess kann oft kompliziert sein, frühere Verbindungen werden "vergessen" und es ist nicht immer möglich, parallel zur Gegensprechverbindung zu telefonieren oder Musik zu hören. All diese Anforderungen werden mit der Einführung der "Open Bluetooth Intercom"-Vereinbarung überwunden.Im Namen der Partner erklärte Shachar Harari, VP of Business Development von Cardo: "Nachdem wir vor kurzem unsere "Universal Communication Solution" für den standardisierten Helmeinbau vorgestellt haben, unterstreicht die Ankündigung des "Open Bluetooth Intercom" unser Engagement, Motorradfahrern die besten Lösungen für die Kommunikation während der Fahrt zu bieten. Die neue Partnerschaft wird es den Fahrern ermöglichen, die nahtlose Bluetooth-Interkom-Verbindung zwischen den Marken zu nutzen. Damit wird die Verbreitung von Kommunikationslösungen unter den Fahrern weltweit weiter gefördert."Das "Open Bluetooth Intercom" beschreibt verschiedene Erweiterungen des "Bluetooth Handsfree Profile". Damit wird eine direkte Duplex-Kommunikation zwischen Bluetooth-fähigen Geräten ermöglicht und die Interoperabilität verschiedener Partner-Marken auf dem Markt für Bluetooth-Kommunikationsgeräte verbessert. In der Folge müssen sich die Fahrer mit OBI nicht mehr mit ihren Mitfahrern auf eine Marke einigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1830648/OBI.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1772689/Cardo_Systems_Logo.jpgPressekontakt:Bitte wenden Sie sich an die Pressestelle von Cardo Systems EMEA unter press@cardosystems.media oder telefonisch unter +44(0) 1525 270100 - www.cardosystems.mediaOriginal-Content von: Cardo Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156947/5248381