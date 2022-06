Die Erzeugerpreise in den USA ziehen mit kaum verminderter Kraft an und signalisieren damit kein Abklingen der hohen Inflation. Sie stiegen im Mai um 10,8 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Der Anstieg bleibt damit deutlich im zweistelligen Prozentbereich. Im April hatte es ein noch etwas stärkeres Plus von revidiert 10,9 Prozent gegeben. In einer ersten Schätzung war von 11,0 Prozent die Rede gewesen. Zum ...

