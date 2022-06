NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den herben Verlusten zum Wochenauftakt haben sich die Kurse an den US-Börsen am Dienstag auf niedrigem Niveau stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,14 Prozent im Plus bei 30 558 Punkten. Die hohe Inflation, steigende Zinsen und daraus resultierende Rezessionssorgen hatten den Dow am Vortag auf das tiefste Niveau seit Anfang vergangenen Jahres zurückgeworfen.

Der marktbreite S&P 500 notierte 0,14 Prozent höher bei 3755 Zählern. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 trat mit 11 286 Punkten quasi auf der Stelle./bek/he

