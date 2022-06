Die Investmentplattform übernimmt die Betreuung von rund 1000 Kunden, die per Crowdinvesting knapp 2,5 Millionen Euro investiert hatten. Für die Anleger soll sich nichts ändern.Wiwin übernimmt einen Teil der Kunden des insolventen Ökostromstromanbieters. So wolle sich die Mainzer Investmentplattform um rund 1000 betroffene Privatpersonen kümmern, die knapp 2,5 Millionen Euro per Crowdinvesting in nachhaltige Projekte von Enyway investiert hätten. "Für die Anlegerinnen und Anleger ändert sich durch die Übernahme nichts. Die Zins- und Tilgungszahlungen werden bis zum Ende der jeweiligen Projekte ...

