Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -Der brandneue Ultrakurzdistanzprojektor des UnternehmensPhilips Projection freut sich, die Einführung des Philips Screeneo U4 bekannt zu geben, eines Ultrakurzdistanzprojektors der ein 200 cm (80") True Full HD Bild aus einer Entfernung von 30,5 cm liefert.Der Screeneo U4 kann exklusiv auf der Online-Innovationsplattform Indiegogo (https://www.indiegogo.com/projects/philips-screeneo-u4-ultra-short-throw-projector--2/coming_soon) vorbestellt werden und hat bereits großes Interesse bei Tausenden von Unterstützern gefunden. Die Indiegogo-Unterstützer, die sich an diesem Projekt beteiligen, teilen die Vision des Unternehmens, Innovation zu demokratisieren, und haben nun die Chance, das fertige Produkt zum Leben zu erwecken."Nach dem durchschlagenden Erfolg des Screeneo U3 war uns von Anfang an klar, dass der Philips Screeneo U4 die Ultrakurzdistanzprojektor-Technologie noch weiter verbessern und gleichzeitig ein kompakteres Design aufweisen muss. Wir sind davon überzeugt, dass er alle Voraussetzungen erfüllt, um Nutzern ein präzises und vielseitiges Bild zu liefern, das sich perfekt für Filmmarathons und Spielesessions eignet", erläuterte Dan Mamane, Präsident von Screeneo Innovation SA.Der Philips Screeneo U4 sorgt für ein echtes Kinoerlebnis zu Hause und eignet sich perfekt für Ihr Schlafzimmer, Ihre Küche, Ihr Arbeitszimmer oder Ihr Wohnzimmer. Optimieren Sie den Raum und nutzen Sie jeden Quadratzentimeter Ihres Zuhauses optimal aus, denn Sie können den Projektor weniger als 35 cm von der Projektionsfläche entfernt aufstellen. Wenn Sie den Projektor 19,5 cm von der Wand platzieren, erhalten Sie ein 152 cm (60") Bild, während 30,5 cm Ihnen ein massives 200 cm (80") Bild liefert.Der Screeneo U4 ist schnell und einfach in Sekunden einzurichten. Der schnelle Autofokus, die automatische Trapezkorrektur und die 4-Eckenkorrektur eliminieren schiefe und verzerrte Bilder für ein perfekt proportioniertes Bild, selbst wenn das Gerät nicht gerade vor der Wand steht.Die Screeneo U4-Abstimmung erreicht 108 % Farbabdeckung nach Rec.709 HDTV-Standard für eine unglaubliche Bildleistung, die scharfe und klare Bilder liefert. Dank der AMlogic T972-CPU bleiben die HDR10-Farben naturgetreu und die Full-HD-Schärfe des Textes ist hervorragend.Mit einem unglaublichen True Full HD 1080p, HDR10 und der XPR-Technologie liefert der Screeneo U4 eine tadellose Bildgenauigkeit und Klarheit. Die Texas Instrument DLP-Kinotechnologie sorgt außerdem für lebendige Bilder, tiefen Kontrast und ein brillantes Bild unter allen Bedingungen. Die leistungsstarke LED-Lichtquelle hält bis zu 30.000 Stunden, wobei der Stromverbrauch weitaus geringer ist als bei einem herkömmlichen Projektor mit Lampe.Der Projektor verfügt über zwei HDMI 2.0, einen USB-A und eine 3,5 mm Klinkenbuchse, sodass Sie alle Ihre Geräte anschließen können. Sie können Ihre Spielkonsolen, Apple TV, Laptops oder TV-Receiver mit den HDMI-Anschlüssen verbinden. Dank des USB-A-Stromanschlusses benötigen Sie nicht einmal einen zusätzlichen Adapter für Ihre Streaming-Geräte wie den Amazon Fire Stick oder Roku: Schließen Sie ihn an den HDMI- und USB-Anschluss an, und schon sind Sie startklar.Mit Surround und Bass-Boost, einem kräftigen 2x15-Watt-Design und 2.1-Soundsystem erleben die Nutzer ein umfassendes Film- und Musikerlebnis. Dank der Dual-Bluetooth-Audiofunktion können Sie den Ton auch auf zwei verschiedenen Bluetooth-Geräten gleichzeitig hören (Lautsprecher oder Kopfhörer) oder sogar Ihren Projektor in eine Boombox verwandeln und Musik mit oder ohne Video genießen.Mit seinem modernen und kompakten Design, bei dem Aluminium und ABS in einer dunklen, matten Oberfläche verschmelzen, fügt sich der Screeneo U4 nahtlos in Ihr Zuhause ein.Der Philips Screeneo U4, der mit einem internationalen Ladegerät und einer Fernbedienung geliefert wird, ist seit dem 14. Mai 2022 ab 599 EUR exklusiv auf Indiegogo erhältlich.https://www.indiegogo.com/projects/philips-screeneo-u4-ultra-short-throw-projector--2/coming_soonPhilips Screeneo U4 - Pressematerial (https://ecatalogs.plytix.com/616438b97530107b52c54221/product_page/60f72b83fceb4b57b17cd928)Informationen zu Screeneo Innovation SA (Philips Projection)Screeneo Innovation SA, auch bekannt als Philips Projection, wurde 2018 gegründet und ist ein exklusiver globaler Markenlizenzpartner von PHILIPS. Das Unternehmen hat alle weltweiten Rechte an der Marke PHILIPS für Handheld- und Ultrakurzdistanzprojektoren sowie digitale TV-Empfänger erworben. Screeneo Innovation SA ist verantwortlich für die Entwicklung, die Herstellung, den Verkauf und die Kundenbetreuung und fungiert als weltweiter Vertriebshändler für diese Produkte.Für weitere Produktinformationen besuchen Sie bitte: www.usa.philips.com/c-m-so/projectors.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1837316/Screeneo_Innovation_SA_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1660916/Screeneo_Innovation_Logo.jpgPressekontakt:Ludovic Leray - Globale Pressearbeit,press@philipsprojection.com,+33 6 85 41 38 75Original-Content von: Screeneo Innovation SA; Philipps, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159454/5248437