Simon Hammer ist seit dem 1. Juni 2022 Leiter AGILITA International und Head of Business Development bei AGILITA.Wallisellen - Simon Hammer ist seit dem 1. Juni 2022 Leiter AGILITA International und Head of Business Development bei AGILITA. In seiner Rolle ist er für den Vertrieb, das operative Geschäft und die strategische Entwicklung der Region verantwortlich, die in einem ersten Schritt der Ausbau in Deutschland bedeutet. Simon Hammer war mehr als 11 Jahre bei SAP (Schweiz) AG als Leiter Mittelstand...

