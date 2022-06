Das zur Hitachi-Gruppe gehörende Unternehmen GlobalLogic Inc., ein führender Anbieter im Bereich der digitalen Entwicklung, hat heute bekannt gegeben, dass es im "ISG Provider Lens Digital Engineering Services Report 2022" des namhaften globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmens Information Services Group (ISG) als Marktführer eingestuft wurde. Da weltweit tätige Unternehmen aller Branchen weiterhin stark in die digitale Transformation ihrer Geschäfte investieren, wird im Bericht der sich dynamisch entwickelnde Bereich der digitalen Entwicklungsdienstleistungen auf den Märkten in den USA und Europa untersucht.

Bewertet werden im Bericht die technologische Kompetenz und die Wettbewerbsstärken der führenden Anbieter digitaler Entwicklungstechnologien und Dienstleistungen. GlobalLogic wurde für seinen integrierten, designorientierten Ansatz für digitale Entwicklungsdienstleistungen prämiert, der durch technologische Innovationen und Anwendungsfälle mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung gestützt wird und letztlich den gesamten Wertstrom für die digitalen Geschäftsplattformen seiner Kunden unterstützt.

Der Bericht stuft GlobalLogic in zwei Schlüsselkategorien als führenden Anbieter ein, was auf eine starke Wettbewerbsposition und die Vollständigkeit des Dienstleistungsangebots hindeutet. Diese Kategorien umfassen:

Design und Entwicklung (Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse)

Plattformen und Anwendungsdienste

GlobalLogic erhielt darüber hinaus in den folgenden beiden Kategorien den Status eines "Rising Star", was auf ein attraktives Portfolio mit wachsender Wettbewerbsposition hindeutet:

Vernetzte und intelligente Abläufe verschiedene Branchen

Integrierte Kunden-/Benutzerinteraktion

Die Auszeichnung steht im Einklang mit den Kernkompetenzen und Strategien des Unternehmens, mit denen Kunden bei der Entwicklung und dem Aufbau innovativer neuer digitaler Produkte und Erfahrungen unterstützt werden.

"Wir sind stolz darauf, mit einigen der weltweit führenden Marken zusammenzuarbeiten, um neue und ansprechende digitale Produkte und Erlebnisse zu schaffen", sagte Arya Barirani, Chief Marketing Officer bei GlobalLogic. "Und wir fühlen uns geehrt, von der renommierten Branchengruppe ISG als führender Anbieter von digitalen Entwicklungsdienstleistungen ausgezeichnet worden zu sein. Diese Auszeichnungen bestätigen die harte Arbeit unserer Teams und ihr beständiges Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen, die den Zielen unserer Kunden entsprechen und gleichzeitig einen Beitrag zu einer intelligenteren, nachhaltigeren Zukunft leisten."

Tapati Bandopadhyay, Lead Analyst bei ISG, sagte: "GlobalLogic zeichnet sich durch die Qualität seiner Mitarbeiter, seine Fachkompetenz und seine innovativen Gestaltungsansätze aus, die sich auf transformative digitale Erfahrungen konzentrieren."

Den vollständigen Bericht können Sie lesen, wenn Sie hier klicken.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Entwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Erfahrungsdesign, komplexer technischer Entwicklung und Fachkompetenz im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden bei der Vorstellung, was möglich ist, und beschleunigen ihren Wandel zu digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Wir bieten unsere umfassende Fachkompetenz den Kunden in der Automobilindustrie sowie in Branchen wie Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten an. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe, das unter Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), tätig ist und zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beiträgt, indem es als "Social Innovation Business" Innovationen mithilfe von Daten und Technologie voranbringt.

GlobalLogic ist eine Handelsmarke von GlobalLogic. Alle anderen Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen sind oder können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

