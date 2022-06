Vaduz (ots) -Die Regierung hat am Dienstag, 14. Juni 2022 Marco Caminada zum Leiter des Amtes für Tiefbau und Geoinformation (ATG) sowie Jürg Kellenberger zum Leiter der Stabsstelle für staatliche Liegenschaften (SSL) ernannt. Beide üben diese Funktion ab dem 16. Juni 2022 aus.Hintergrund dieser Neubesetzung ist die Reorganisation des vormaligen Amt für Bau und Infrastruktur (ABI), welches am 1. April 2022 in die neu geschaffenen Bauämter, namentlich das Amt für Tiefbau und Geoinformationen, das Amt für Hochbau und Raumplanung und die Stabsstelle Staatliche Liegenschaften, überführt wurde.Marco Caminada war fünf Jahre lang Leiter der Abteilung für Tiefbau und Geoinformationen beim damaligen ABI und seit dem 1. April 2022 interimistischer Amtsleiter des neuen ATG sowie der SSL. Bevor er vor fünf Jahren zum ABI wechselte, war er Leiter Infrastrukturen und Mitglied der Geschäftsleitung der Gemeinde Ilanz sowie langjähriger Leiter des Bauamtes St. Moritz mit Führungsverantwortung für jeweils 50 bis 60 Personen.Jürg Kellenberger ist seit dem Jahr 2021 Projektleiter für staatliche Hochbauten in der Abteilung Hochbau des damaligen ABI. Vor dieser Tätigkeit war er während mehr als fünf Jahren Leiter Immobilien und gleichzeitig stellvertretender Kantonsbaumeisters des Kantons St. Gallen.Graziella Marok-Wachter zeigt sich mit den beiden Neubesetzungen sehr zufrieden: "Sowohl Marco Caminada als auch Jürg Kellenberger sind ausgewiesene Experten in ihrem Fachgebiet und bringen langjährige Erfahrung sowohl in fachlicher Hinsicht als auch im Führungsbereich mit."Der Rekrutierungsprozess für die Amtsleitung des ebenfalls neu geschaffenen Amtes für Hochbau und Raumplanung ist noch nicht abgeschlossen.Pressekontakt:Kontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizMaximilian Rüdisser, GeneralsekretärT +423 236 64 42Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100890984